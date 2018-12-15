THY- Euroleague
0553 313 94 23

Köylüler termik santrale karşı mücadeleye hazırlanıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çeltikçi, Durumtay, Koşuboğazı ve Yumurcaklı köylerinin sakinleri, bölgeye yapılacak olan biyokütle termik santraline karşı mücadeleye hazırlanıyor.

15 Aralık 2018 Cumartesi 23:54
Köylüler termik santrale karşı mücadeleye hazırlanıyor

Doğader yetkilileri Çeltikçi, Durumtay, Koşuboğazı ve Yumurcaklı köylerinde toplantı yaptı. Bakanlığa ÇED başvurusu yapılan Çeltikçi Biyokütle Termik Enerji Santrali ile ilgili köylülere bilgi verildi.

DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak, “Mustafakemalpaşa’da Çeltikçi köyü sınırları içinde olsa da Durumtay köyü evlerine 100 -200 metre yakınlıkta bir mesafede kurulmak istenen bu yeni biyokütle termik santralinin ÇED başvuru dosyasında günde 310 ton tavuk gübresi yakarak 3 MW elektrik üretmesi planlandığı belirtiliyor. Santralleri yenilenebilir enerji olarak bilinir. Ancak biyokütle santrallerinin yakma kazanları diğer termik santrallerde olduğu gibi akışkan yataklıdır ve bu kazanlarında kömür, çöp ve atıklar dahil her şey yakılabilir. Türkiye de biyokütle santraller kısa bir sürede çöp ve atık yakma tesisi haline geliyor. Balıkesir Gönen'de birkaç yıl önce kurulan biyokütle santrali buna en iyi örnektir. Ayrıca biyokütle termik santralleri tarımsal üretime de zarar vererek verim kaybı, üretilen gıdalarda kalitesizliğe sebep olmaktadır. Hayvan dışkısı, yakılmasına gerek olmadan da enerji elde edilebilir. Biyogaz Enerji Santrallerinde bir havuz içinde konan hayvan dışkıları, suyla karıştırıp bekletildiğinde ortaya çıkan metan gazı yakılarak enerji üretilir. Ülkemizde pek yaygın olamayan biyogaz santralleri küçük büyük çaplı olmak üzere her yerde kurulabilir. Biyogaz santrallerinde dışkının kendisi yakılmadığı, yalnızca çıkan metan gazı yakıldığı için biyokütle santrallerine göre daha çevrecidir. Mustafakemalpaşa Çeltikçi ve Durumtay köyleri arasına kurulmak istenen biyokütle termik santrali, yer seçimi ve tavuk dışkısını yakarak enerji üretmesi planlandığı için yanlıştır. Biz Doğader olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğaya, insana ve tarım alanlarımıza zarar verecek her türlü girişime karşı halkla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 23:54
  1. Balıkesir
  2. Doğader

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Uyanık' Rum liderden Türkiye'ye yeni öneri! "4’ü bizim 1’i Türklerin"
    1. 'Uyanık' Rum liderden Türkiye'ye yeni..
    2. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    3. Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD..
    4. Sarı Yelekliler Fransa sokaklarına..
    5. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    6. "İstanbul'un delileri ve meczupları"..
    7. "Tunus yol kesicilere rağmen..
    8. İsveç'teki anlaşmanın ardından..
    9. Abdurrahim Albayrak "Farkı koruduk"..
    10. Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin'e..
    11. THY'den Erbil'deki başarılı seyahat..
    12. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Aralık 2018
    14. Göle attığı ağı toplarken kayıktan düştü
    15. Niğde'de feci kaza! Takla atan..
    16. Köylüler termik santrale karşı..
    17. Kaza yapan otomobil mobilya atölyesine..
    18. Filistinli, İranlı ve Türk..
    19. Toronto’da Türk Filmleri Haftası
    20. Muharrem İnce'den 'İstanbul adaylığı'..
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Sağlığını ona borçlu! 18 liraya aldı, 10 bin liraya bile satmıyor
    Sağlığını ona borçlu! 18 liraya aldı, 10 bin liraya bile satmıyor
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok