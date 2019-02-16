Köylüler imece usulü çevre düzenlemesi yapıyorlar
Kütahya’nın Gediz ilçesi Yeşilçay köyünde imece usulü mesire alanı yapım çalışmaları devam ediyor.16 Şubat 2019 Cumartesi 11:17
Kütahya’nın Gediz ilçesi Yeşilçay köyünde imece usulü mesire alanı yapım çalışmaları devam ediyor.
Doğal güzellikleri ile bilinen Yeşilçay köyü göleti kenarında devam eden çalışmaların, bahar ayları başlamadan bitirileceği belirtildi.
Yeşilçay Köy Muhtarı Kadir Başer, yaptığı açıklamada, "Baharın yaklaşmasıyla gölet piknik alanımızaziyarete gelecek misafirlerimizin rahat etmesi için, kamelyalar yapıyoruz. Ayrıca piknik alanlarında çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Yeşilçay doğasıyla cennetten bir köşe. Tüm vatandaşlarımızı mesire alanımıza davet ediyorum.Köylülerimizle beraber imece usulü çalışarak kısa sürede bu çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz’’ diye konuştu.
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