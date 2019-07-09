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Köylüler dar yolun genişletilmesini istiyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Güzelçay köyünde yaşayan vatandaşlar, köyü ilçe merkezine bağlayan Mülk köyü ile Güzelçay köyü arasındaki yolun çok dar olmasından dolayı açıklamalarda bulunarak yol genişletme çalışmalarının yapılmasını istediler.

09 Temmuz 2019 Salı 15:42
Köylüler dar yolun genişletilmesini istiyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Güzelçay köyünde yaşayan vatandaşlar, köyü ilçe merkezine bağlayan Mülk köyü ile Güzelçay köyü arasındaki yolun çok dar olmasından dolayı açıklamalarda bulunarak yol genişletme çalışmalarının yapılmasını istediler.


Kahta ilçe merkezine yaklaşık 11 kilometre mesafede bulunan Güzelçay köyüne gidip gelen sürücüler, yolun çok dar olması nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirttiler. İki aracın yan yana geçmesinin neredeyse imkansız olduğu yolda, zaman zaman küçük kazalar meydana geliyor. Mülk Köyü ile Güzelçay Köyü arasında bulunan dar yolun genişletilmesini isteyen köylüler, yetkililerden konuyla alakalı olarak çözüm bulunmasını istedi.


Sürücülerin çok sıkıntı çektiğini ifade eden köy sakinlerinden Gafar Gündüz, “Köyümüz, Kahta merkeze çok uzak değil, fakat buraya giden ve gelen çok oluyor. Bu yolu iyi bilmeyen sürücüler daha büyük sıkıntılar çekiyor. Zaman zaman ayna çarpması ve sürtme gibi küçük çaplı kazalar meydana geliyor. Virajlarda ise görüş mesafesi hiç yok. Karşıdan gelen araçları görmek mümkün değil. Yolumuzun genişletilmesini istiyoruz. Burada bir yol genişlemesi yapılırsa, devletimize ve bizi yönetenlere duacı oluruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:42
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