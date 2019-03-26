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Köylüler ağaçlandırma seferberliği başlattı

Bayburt’ta köy sakinleri ağaçlandırma ve yeşillendirme seferberliği başlattı.

26 Mart 2019 Salı 10:28
Köylüler ağaçlandırma seferberliği başlattı

Bayburt’ta köy sakinleri ağaçlandırma ve yeşillendirme seferberliği başlattı.


Bayburt merkeze bağlı Gümüşsu köyünde, köy halkı her yıl düzenli olarak ağaç dikiyor. ‘Bir dikili ağacın olsun’ sloganı ile yola çıkan köy sakinleri dağlık alanları ağaçlandırmak için büyük çaba sarf ediyor. 3 yıldır düzenli olarak köylerinde ağaçlandırma faaliyetinde bulunan köylüler şimdiye kadar yaklaşık bin ağacı toprakla buluşturdu.


Köy sakinlerinden Bayram Kelleci, köylerine yeşil alan kazandırmak için tamamen kendi imkanlarıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Kelleci, aynı zamanda birlik ve beraberliklerine katkı sağlamak amacıyla her yıl bu tür çalışmalar geçekleştirdiklerini belirtti.


Kent merkezinde ikamet eden ancak köyüne ağaç dikmek için gelen Lokman Tuluğ, "Köyümüzdeki kurak alanlara dağlara çamları dikiyoruz. İnşallah önümüzdeki nesillere güzel bir hatıra bırakırız" dedi.


Köyde çeşitli faaliyetler yapmak için bir dernek kurduklarını ve bu sayede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Recai Kelleci ise, "Hem köyümüzü yeşillendirmek amacıyla bir çalışma yapalım dedik hem de birliktelik sağlayalım dedik. Güzel vakit geçiriyoruz burada. Hava güzel. İnşallah bu çamların altında gölgelenmek bize de nasip olur" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:28
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