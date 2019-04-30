Köylü kadınlardan gözleme hayrı

Kütahya’nın Gediz ilçesi Yenikent Beldesi Gölcük Mahallesi’nde oturan bir grup kadın, yaptıkları gözlemeleri yoldan geçenlere ikramında etti.

Yaklaşık 100 kadının yaptığı gözlemeler binlerce kişiye ikram edilirken, etkinlik alanına vinç yardımıyla Gediz-Uşak yoluna dev Türk bayrağı asıldı.

Kadılar, yol kenarına kurdukları gözleme saçlarıyla hep birlikte şehit ve gaziler için hayır yaptıklarını belirttiler.

Hayır için kullanılan malzemelerin tamamının mahalle halkından toplandığı bildirildi.

Hayırsever Kadınlar, "Şehitlermiz için gazilerimiz için hayrımızı yapıyoruz. Allah kabul etsin dediler. Daha sonra yaklaşık 100 kadın tek bir ağızdan ’’Şehitler ölmez vatan bölünmez’’ sloganı attı.

Yenikent Beldesi Gölcük Mahalle Muhtarı Akın Alkan, yaptığı açıklamada, ’’Düzenlemiş olduğumuz organizasyon tüm şehitlerimiz içinMevlid-i Şerif ve gözleme ikramıdır. Burada köylülerimiz olarak toplanarak tüm şehitlerimizi anama hatırlamak için yapılmıştır. Tüm şehiterimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şehitler ölmez vatan bölünmez diyorum. Yoldan geçen tüm araçları durdurup burada ikram da bulunuyoruz. Tamamen bir dua karşılığı bunu yapıyoruz. Şehitlerimzi anma adına buraya geldik. Onları saygıyla anıyoruz. Neticede onlar olmasaydı biz buralarda olmazdık. Bu etkinliği geleneksel hala getirmeyi düşünüyoruz’’ dedi.