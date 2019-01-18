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Köylü kadınlar sahnede buluştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yaraş Mahallesi'nde tiyatro topluluğu kuran kadınlar, "Sarı İnek" oyununu sahneledi

18 Ocak 2019 Cuma 23:07
Köylü kadınlar sahnede buluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde tiyatro topluluğu kuran kadınlar, "Sarı İnek" oyunu için sahneye çıktı.

Kırsal kesimde yaşayan kadınlar, Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisinin destekleriyle "Yarış Köy Kadınları Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.

Çalışmalarını tamamlayan topluluk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde "Sarı İnek" oyununu sahneye koydu.

Oyun öncesi konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye olarak kırsal kesimde yaşayan kadınların sosyal hayata katılmalarını önemsediklerini söyledi.

Hazırlanan tiyatro oyunuyla köyde yaşayan kadınların fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiklerini belirten Gümüş, "Oyundaki birçok kadın ilkokul mezunu, bazılarının ise ilkokul mezunu dahi olmamasına rağmen çaba ve hünerleri herkesi etkiledi. Yörük kadınları bugün sahnenin tozunu attırdı." dedi.

Oyun sonunda salonu dolduran izleyiciler, oyuncuları performanslarından dolayı uzun süre ayakta alkışladı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:07
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