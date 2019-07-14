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Köylerini yeniden inşa ettiler

SİVAS (İHA) – Sivas’ı Zara ilçesi Bolucan köyünün yetiştirdiği iş adamlarından Ali Akkaş ve arkadaşları, birbirinin tıpa tıp aynısı evlerle köylerini yeniden inşa ettiler.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:14
Köylerini yeniden inşa ettiler

SİVAS (İHA) – Sivas’ı Zara ilçesi Bolucan köyünün yetiştirdiği iş adamlarından Ali Akkaş ve arkadaşları, birbirinin tıpa tıp aynısı evlerle köylerini yeniden inşa ettiler.


Sivas Zara Bolucan köyü doğumlu iş adamı Ali Akkaş ve arkadaşları yıllar önce doğup büyüdükleri köylerinde iş imkanları olmadığı için köylerini terk etmek zorunda kaldı. Köylerinden ayrılmak zorunda kalan Akkaş ve arkadaşları ticarette başarılı olup Türkiye’nin sayılı iş adamları arasında yer almayı başardı. İşlerinin yoğunluğu onlara büyüdükleri toprakları unutturmadı. Yeni kuşakların kendileri gibi köylerinden göç etmek zorunda kalmasını istemeyen Aktaş ve arkadaşları, ’Bolucan Nahiyesi ve Çevre Köylerini Yaşatma Projesi’ni hayata geçirdi. Köylerini yeniden inşa eden iş adamları, eskiyen evlerin yerine tek tip şekilde yenilerini yaptı. Birbirinin aynı yeni evler inşa edince ortaya ilginç de bir görüntü çıktı.


10 yıl önce köylerinde beraber büyüdüğü arkadaşlarıyla köylerini yeniden inşa etme kararı aldıklarını belirten Akkaş, "Dedik ki köye dönelim ama dönünce bir arada yaşayalım. Arkadaşlarımızda kabul ettiler. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfıyla (ÇEKÜV) bir araya geldik. Onlar bize bu projeyi çizdiler. Daha sonra da babamın tarlasını aldık. Burayı yaptık ve aşağı yukarı 10 yıldır burada yaşıyoruz. Herkes mutlu, bayramlarda burada bir aradayız. Amacımız belli bir yaştan sonra ekonomik özgürlüğünü kazanıp buraya dönen insanların bir arada yaşamaları. Çevre düzenlemesini tamamen bölgenin dokusuna uyacak şekilde yaptık. Aşağı yukarı senenin 6 ayını burada geçiriyoruz“ dedi

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:14
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