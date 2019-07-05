0553 313 94 23

Köylerine dev Türk bayrağı astılar

Yozgat’ın Çandır ilçesine bağlı Kozan köyünde yaşayan vatandaşlar, köyün hakim tepesine kendi çabaları ile diktikleri 8 metrelik direğe dev Türk bayrağı astılar.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:15
Köylerine dev Türk bayrağı astılar

Yozgat’ın Çandır ilçesine bağlı Kozan köyünde yaşayan vatandaşlar, köyün hakim tepesine kendi çabaları ile diktikleri 8 metrelik direğe dev Türk bayrağı astılar.


Çandır ilçesine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Kozan köyünde yaşayan Mehmet Acer, köyün her noktasından görünen bir bayrak dalgalandırma kararı aldı. Acer, kendi imkanlarıyla 14 metre uzunluğunda bayrak direği ve eni 3 metre, uzunluğu 4.5 metre olan Türk bayrağı yaptırdı. Köylülerin de yardımıyla direk tepeye çıkarılarak, köyün her yerinden görünebilecek bir noktaya dikildi. Büyük bir özenle hazırlanan Türk bayrağı ise köylülerin dualarıyla göndere çekilerek dalgalandırılmaya başlandı.


Köylüler, bayrağın göndere çekilmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını söylediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Dutlulu’nun Mecidiye Mahallesinde vatandaşlarla buluştu
    1. Başkan Dutlulu’nun Mecidiye..
    2. Şehitkamilli öğrencilerin Kuran-ı..
    3. Bakan Soylu: "Patlama EYP’nin zaman..
    4. Ankara'da yılbaşından bu yana 264..
    5. Fenerbahçe Beko yıldız basketbolcuyla..
    6. Bahattin Şeker’in acılı günü
    7. Şampiyon Anadolu Efes’in bayrağı..
    8. Yangında dumandan etkilenenlere ayran..
    9. Kola yüklü tır kanala düştü
    10. "Araç seyir halindeyken patladı, el..
    11. Şahin avcısına suçüstü
    12. Urumçi olaylarının 10. yılı
    13. UCİM, istismar şüphelisi öğretmenin..
    14. Elazığ’da yavru leylekler kurtarıldı
    15. Şahinbey’de öğrenciler öğrenirken..
    16. AA'dan gazeteciler için "Türkçeyi..
    17. Anadolu Efes bayrağı köprüye asıldı
    18. Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu
    19. Fare değil hassas terazi
    20. Schneider Electric ve Solar Impulse..
    21. Büyükşehir Belediyesi, Belediye..
    22. Yangın söndürme bombası ile TÜBİTAK’ta..
    23. Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
    24. Rekortmen Başkan’dan CHP ve HDP'ye tepki
    25. Camide futbol maçı yaptılar
    26. ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi..
    27. Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1..
    28. Denizli’de ilk hacı kafilesi dualarla..
    29. Başkan Gökhan Yüksel: Belediyeyi size..
    30. İzmir'de heyelan olan mahalle "afete..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik