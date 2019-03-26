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Köylere Hizmet Götürme Birliği son encümen toplantısı yapıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliği dönemin son encümen toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

26 Mart 2019 Salı 18:10
Köylere Hizmet Götürme Birliği son encümen toplantısı yapıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliği dönemin son encümen toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıya Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Vali Yardımcıları İsmail Bayata ve Barboros Baran, Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şerafettin Kelleci, Birlik Encümen Üyeleri Hasan Yıldırım, Hasan Adakan, Enver Kemik, Recep Yılmaz, birlik personeli Güngör Acar, birlik teknik personeli Özgür Bülbül ile Abdullah Hüsam katıldı.


Vali Gürel, 2018 Yılı KÖYDES projeleri kapsamında ve Karabük’te İl Özel İdaresi imkânları ile yol, içme suyu, tarımsal sulama gibi köyleri ilgilendiren pek çok konuda merkez ilçe köylerinde birlik başkanlığı olarak büyük hizmetler yaptıklarını ifade ederek, yapılan çalışma ve yatırımlardan dolayı katkıları bulunan tüm kurumlara, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde görev yapan encümen üyelerine ve birlik personeline teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:10
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