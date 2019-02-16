Köylerdeki atık ilaçlar toplanıyor

‘Akılcı İlaç Kullanımı ve Atık İlaç Toplama Projesi ‘kapsamında Vize Devlet Hastanesi ilaç yetkililerince köylere konulan atık ilaç kutularının köyler arası yer değişikliği yapıldı.

Bilinçli ilaç kullanımını sağlamak, ilaç israfını önlemek, atıkları ayrıştırarak çevre sağlığını korumak, ayrıştırılan ilaçların elektrik enerjisine çevriltilmesini sağlayarak ekonomiye katkı sağlamak amacıyla hazırlaanan ‘Akılcı İlaç Kullanımı ve Atık İlaç Toplama Projesi ‘kapsamında Vize Devlet Hastanesi Eczane teknikeri Ali Rıza Kamalak tarafından, köylerde projenin gidişi, halkın ilgisi ve atık ilaç toplama kutularının doluluk oranları hakkında bilgi alınıp atık ilaç kutularının köyler arası yer değişikliği yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Köylerimizde en yakın sağlık danışmanımız olan ebelerimizin akılcı ilaç kullanımında önemleri büyüktür. Köylerimizde yaşayan gebe çocuk genç ve yaşlı nüfusa hizmeti veren ebelerimiz hekimin reçete ettiği ya da Sağlık Bakanlığımızın koruma programı kapsamında hedef nüfusa ulaştırdığı ilaç ve vitaminlerin kullanımı konusunda da etkin bir şekilde danışmanlık hizmeti vererek akılcı ilaç kullanımına büyük katkı sağlamaktadır. Desteklerinden dolayı köy ebelerimize muhtarlarımıza ve köy halkına çok teşekkür ederiz. Sağlığımız için bütün Vize’de el ele verip daha sağlıklı bir Vize için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.