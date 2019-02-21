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Köye inen aç kurtlar köpeğe saldırdı

Ardahan’da aç kurtlar köye kadar inerek evin önünde bağlı bulunan çoban köpeğine saldırdı.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:20
Köye inen aç kurtlar köpeğe saldırdı

Ardahan’da aç kurtlar köye kadar inerek evin önünde bağlı bulunan çoban köpeğine saldırdı.


Ardahan’ın merkez köylerinden Orta Geçit köyünde saat 05.54 sıralarında bir evin kapısında bağlı olan köpeğe 3 kurt saldırdı. Ev sahibi seslere uyanarak köpeğini kurtların elinden aldı. Ev sahibini kapıda gören kurtlar kaçarak uzaklaştı.


Saldırıyı anlatan İsmail Aras, "Gece uyuyorduk. Daha sonra eşim kapıdaki sesleri duydu ve hırsız endişesi ile beni uyandırdı. Ben de ayakkabılarımı bile giymeden hızlıca dışarı koştum. Çıktığımda kapımızın önündeki köpeğimize üç kurdun saldırdığını gördüm. Sonra kurtların üstüne koştum, kurtlar da koşarak uzaklaştı. Köpeğimizin boynunda 3 diş izi vardı. Etrafı kolaçan edip geri eve döndüm" dedi.


Kurtların köpeğe saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:20
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