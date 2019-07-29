‘Köye Dönüş’ projesiyle Kocaeli’den memleketlerine dönüyorlar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Âlim ailesi, Büyükşehir’in "Köye Dönüş” projesi desteğiyle memleketleri Bartın Amasra’ya taşındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’den memleketlerine geri dönmek isteyen ailelere “Köye Dönüş” projesiyle yardım ediyor. Proje kapsamında verilen destekten faydalanan Âlim Kaya ve ailesi de, İzmit Kuruçeşme Mahallesi’ndeki evlerinden memleketleri Bartın Amasra’ya geri döndü. Kaya ailesi, Büyükşehir Belediyesine başvurarak Amasra’ya taşınmak istediklerini belirtti. Yapılan incelemeler sonrasında yardıma muhtaç aileye, nakliye yardımı yapılabileceğine karar verildi. Gerçekleşen nakliye yardımıyla aile Amasra’ya taşındı.

Özel sektörde asgari ücretle çalışan Âlim Kaya, babasının rahatsızlanmasıyla Bartın’a dönme kararı aldıklarını ve bundan sonra babasının yanında olarak hayatına devam edeceğini belirtti. Kaya, “Babamın rahatsızlığı beni çok etkiledi. Ben de Kocaeli’nde kazandığımı Bartın’da da kazanabileceğimi düşünerek babamın yanına taşınma kararı aldım. Durumumuz taşınmaya elverişli olmadığı için Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Bu isteğimi kabul edilerek taşınmam sağlandı. Belediye Başkanımızdan ve idarecilerinden Allah razı olsun” dedi.