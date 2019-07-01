0553 313 94 23

"Köye dönüş" projesinde mutlu son

Bursa’nın İnegöl ilçesinde "köye dönüş" projesinde arsa kuraları çekildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:57
"Köye dönüş" projesinde mutlu son

Bursa’nın İnegöl ilçesinde "köye dönüş" projesinde arsa kuraları çekildi.


Hilmiye köyünde Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ürettiği 119 ada, 621 parselde bulunan 27 adet arsanın kura çekimi yapıldı. Oylat Çiftlik tesislerinde yapılan kuraya İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, Hilmiye Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Hilmiye Mahalle Muhtarı Alaattin Tetik ile arsa paylarını ödeyen üyeler katıldı. Çekilişte 3 farklı ebattaki arsa sahipleri kura ile belirlendi.


Başkan Alper Taban, “Şehirden köye dönüş ve bazı değerler anlamında kıymetli bulduğumuz bu proje çok güzel. Belediye olarak biz de bu konutların bulunduğu yerleşim alanına ulaşım, alt yapı ve buna benzer hizmetlerin yapılması için üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız” dedi.


Kura sonucu arsa sahiplerini tebrik edip hayırlı olmasını dileyen Taban, “Köy hayatının canlanmasında katkısı olacağını düşündüğümüz bu örnek projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması
    1. Teknosa’dan kazandıran bilgi yarışması
    2. GÜNCELLEME - Afganistan'ın başkenti..
    3. (Özel) Başkan Gültak: “Biz, Mersin’in..
    4. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 50..
    5. TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır
    6. Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza..
    7. GittiGidiyor'da İş Bankası..
    8. "Petrol parası yatırılamazsa INSTEX..
    9. Vodafone çözüm ortaklarını Future..
    10. Engelleri futbolla aşmak istiyor
    11. Manisa’da uyuşturucu operasyonu
    12. Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar..
    13. Mavi vatanın amiral gemisi "Nene Hatun"
    14. Çin’in Wuhan şehrinin yöneticileri..
    15. Binlerce İstanbullu Klasik Araç..
    16. Başkan, 1453 Toplu Konutları’nı..
    17. Juventus, Luca Pellegrini'yi transfer..
    18. Geleceğin meslekleri Yeditepe..
    19. Kene bir ölüme daha neden oldu
    20. Havalandırma boşluğuna düşen lise..
    21. Asırlık hamam çöplüğe dönüştü
    22. Radarla hız denetiminde 75 sürücüye 19..
    23. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    24. "Ergenekon" davasında karar açıklanacak
    25. TİKA, Bosna Hersek’te Mesleki Eğitim..
    26. 40 yaş sonrası göz tansiyonuna dikkat
    27. Lider QASHQAI güçlenerek geldi
    28. Antalya’ya Haziran ayında 2 milyon 228..
    29. Okçuluk: Dünya Kupası
    30. İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor..
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler