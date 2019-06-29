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Köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde köylerinden topladıkları mantarı yiyen aynı aileden 6 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:15
Köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde köylerinden topladıkları mantarı yiyen aynı aileden 6 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



Olay, 23.15 sıralarında Derince İbni Sina Mahallesi Kaleönü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaleönü Sokak’taki evde yaşayan Altunışık ailesi, memleketleri Düzce’den topladıkları mantarlar ile akşam yemeği yaptı. Pişen yemeği yiyen aynı aileden 6 kişi bir süre sonra fenalaştı. Zehirlendiklerini anlayan aile mensupları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla alınan 6 kişi Derince Eğitim ve Araştırma ile SEKA Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Mantardan zehirlendiği öğrenilen 6 kişi tedavi altına alınırken olay hakkında inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 00:15
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