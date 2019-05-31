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Köydeki eğitim kurumundan birlik ve beraberlik iftarı

Kütahya’nın Pazarlar İlçesine bağlı Sofular köyünde 5 bin kişilik iftar yemeği verildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 22:09
Köydeki eğitim kurumundan birlik ve beraberlik iftarı

Kütahya’nın Pazarlar İlçesine bağlı Sofular köyünde 5 bin kişilik iftar yemeği verildi. Sofular İlk ve Ortaokulu’nun organizasyonu ve Sofular köyünün yardımları ile verilen iftar yemeği yoğun ilgi gördü.


Sofular İlkokulu ve Ortaokulu her yıl düzenlediği geleneksel hayır yemeğini bu yıl mübarek Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle iftar yemeği olarak organize etti.


Sofular İlkokulu ve Ortaokulu tarafından organize edilen ve bu yıl 5. düzenlenen geleneksel hayır yemeği (iftar) programı İlçe kaymakamı Lütfullah Göktaş, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Simav Eski Belediye Başkanı Süleyman Özkan,AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Ak Parti Pazarlar İlçe Başkanı Fahri Karataş, İl Genel Meclisi üyeleri, Simav, Şaphane ve Pazarlar ilçesi köy muhtarları ve halkın katılımı ile yapıldı.


Sofular İlkokulu ve Ortaokulu tarafından birlik ve beraberlik amacıyla yapılan ve yaklaşık 5 bin kişini katıldığı iftar programı Mina ilahi grubunun birbirinden güzel ilahileriyle devam etti. İlahilerin akabinde sahne alan semazen gösterisi ise programa ayrı bir güzellik kattı.


Görüşlerini aldığımız Sofular Orta ve İlkokulu müdürü Ali İhsan Poslu, “Biz altı köy bir okuluz. Bundan beş yıl önce Kızlkoltuk köyünde başlattığımız bu organizasyonlar halkımızın da desteği ile her yıl biraz daha büyüyerek devam ediyor. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz ve Ramazan münasebetiyle İftar yemeği olarak organize ettiğimiz bu programları halkımız çok sevdi. Biz Sofular İlkokulu ve Ortaokulu olarak bu birlik ve beraberlik günlerini devam ettirmeyi kendimize misyon edindik. Herkes elinden geldiğince bu iftar yemeğine destek oldu. Organizasyonda bizlerden desteğini esirgemeyen halkımıza ve Karakür, Kızılkoltuk, Öreğ , Yapak ve Sofular Köyü muhtarlarına teşekkür ederim” dedi.


Programın sonunda Okul Müdürü Ali İhsan Poslu, tüm katılımcılara ve köy halkına teşekkür etti ve günün anısına köyler adına köy muhtarlarına hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 22:09
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