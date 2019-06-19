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Köyde yaşayan 4 kişiyi 142 bin TL dolandırdı

Burdur’da telefonda kendisini jandarma ve polis olarak tanıtıp soygun ve hırsızlık olaylarında şüpheli oldukları yalanıyla 4 kişinin toplam 142 bin 500 lirasını dolandıran şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:23
Köyde yaşayan 4 kişiyi 142 bin TL dolandırdı

Burdur’da telefonda kendisini jandarma ve polis olarak tanıtıp soygun ve hırsızlık olaylarında şüpheli oldukları yalanıyla 4 kişinin toplam 142 bin 500 lirasını dolandıran şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çavdır ilçesi Büyükalan köyünde ev telefonundan S.G. isimli vatandaşı arayan bir kişi, kendisini jandarma olarak tanıtıp köyde meydana gelen altın ve bilezik hırsızlığı olayında şüpheli durumunda olduğunu belirterek, evindeki altınları hırsızlık olayında çalınan altınlarla karşılaştıracaklarını söyledi. Ardından S.G.’nin evine gelen şüpheli,3 bin 500 TL nakit parayı aldı. Yine Çavdır ilçesi Söğüt beldesinde oturan A.G. isimli vatandaşa telefonda kendisini kolluk görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, T.C. kimlik numarasından soygun yapıldığını, soygun olayı ile ilgili şüpheli durumunda olduğunu söyleyerek, evinde bulunan paraları soygun olayında çalınan paralarla karşılaştıracaklarını söyledi. Vatandaşın evine gelen şüpheli, 30 bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Yine Gölhisar ilçesi Yeşildere köyünde kendisini astsubay olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişi tarafından ev telefonunda aranan S.K’ya suça karıştığı, bu nedenle evinde bulunan değerli eşya ve paralarını kontrol edileceği söylendi. Ardından eve gelen şüpheli, 5 bin lira nakit para ile yaklaşık değeri 24 bin TL olan 6 adet altın bileziği alarak ortadan kayboldu. Son olarak Karamanlı ilçesi Mürseller köyünde D.Y. ve A.Y. isimli şahısları arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtıp, aynı gün yapılan kuyumcu soygununda kendilerinin şüpheli durumunda olduklarını, şahısların evlerinde bulunan altınların kuyumcu soygununda çalınan altınlarla karşılaştırılacağını belirterek eve geldi. D.Y. ve A.Y.’nin 19 adet altın bilezik, 1 adet altın set gerdanlık, 4 adet altın küpe, 4 adet altın yüzük, 2 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye ve 2 adet kol saati olmak üzere toplam 80 bin değerindeki ziynet eşyalarını alan şüpheli izini kaybettirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen titiz ve detaylı çalışmalar neticesinde söz konusu olayların failinin O.N.S. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yakalandı. Adli işlemlerinin ardından Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.


Jandarma, vatandaşları telefon dolandırıcılığı konusunda mağduriyet yaşamaması için kendilerini asker, polis, savcı vb. meslek adıyla tanıtmak suretiyle telefonla arayarak para, ziynet eşyası vb. isteyen kişi veya kişilere inanmaması ve itibar etmemesi, kimlik bilgilerini, kredi kartı veya banka hesap bilgilerini vermemeleri, bu tür olaylarla karşılaşılması durumunda en yakın güvenlik kuvvetine bilgi vermeleri konusunda uyardı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:23
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