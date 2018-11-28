Köyde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı bir köyde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hafik ilçesine bağlı Kızılören köyünde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Köye operasyon düzenleyen polis ve jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, 27 kilo 850 gram Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi. Güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu tespit edilen N.Ç, M.A, H.P. ve S.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.