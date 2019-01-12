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Köyde rahatsızlanan kadın, 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

Bingöl'de alerjik reaksiyon ve solunum sıkıntısı çeken kadın, 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 23:39
Köyde rahatsızlanan kadın, 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü Eski Mezrada ikamet eden 54 yaşındaki Zeliha Ayman, alerjik reaksiyon ve solunum yetmezliği çekmeye başladı.

Ayman'ın yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), bölgeye hareket etti.

Yer yer 1 metreyi aşan kar nedeniyle ekipler, Aşağı Kalehan Barajından iş makinesi desteği istedi. İş makinelerinin desteği ile UMKE 6 saatlik çalışma sonucu hasta kadına ulaştı. 54 yaşındaki Zeliha Ayman evinden alınarak paletli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hasta yakınları ise ekiplere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 23:39
  1. Bingöl
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