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Köyde mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

Kırklareli'nde bahçesindeki kar birikintilerini temizlerken düşüp kolunu kıran ve yolu kar nedeniyle kapanan köyde mahsur kalan kadını, AFAD ekipleri kurtardı

06 Ocak 2019 Pazar 11:56
Köyde mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yolu kar nedeniyle kapalı olan köyde düşüp kolunu kıran kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bölgede üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Yörükbayır köyünde yaşayan Gülseren Yılmaz, evinin bahçesindeki kar birikintilerini temizlerken yere düşüp kolunu kırdı.

Yılmaz'ın yakınları, durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Paletli araçlarla Yılmaz'ın evine ulaşan AFAD ekipleri, yaralı kadını alarak, kent merkezinde sağlık görevlilerine teslim etti.

Yılmaz, tedavisi için Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:56
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