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Köyde kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu

Malatya’nın Arapgir ilçesinde misafirliğe geldiği köyde oyun oynarken ortadan kaybolan 5 yaşındaki çocuk, 12 saat sonra bölgeye yakın bir alanda sağlıklı bir şekilde bulundu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:22
Köyde kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu

Malatya’nın Arapgir ilçesinde misafirliğe geldiği köyde oyun oynarken ortadan kaybolan 5 yaşındaki çocuk, 12 saat sonra bölgeye yakın bir alanda sağlıklı bir şekilde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayakesen Mahallesi Kozer mevkiinde Diyarbakır’dan akraba ziyaretine geldiği öğrenilen Gürbüz ailesinin 5 yaşındaki çocukları Sadık Gürbüz, dışarı oyun oynamak için çıktı. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuktan haber alamayan ailesi durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ile AFAD, UMKE ve Turgut Özal Tıp Merkezi Arama Kurtarma (TÖSAR) ekipleri arama çalışması başlattı. Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına, jandarmanın özel eğitimli köpeği de katıldı. Çok sayıda ekibin katıldığı arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürerken, kayıp çocuk bir servis şoförü tarafından kaybolduğu mahalleye yakın bir yerde yol kenarında otururken bulundu. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı ilçe devlet hastanesine kaldırdığı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:22
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