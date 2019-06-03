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Köyde ev hanımı yaylada berivan

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde berivanlar, günlük ev işlerinin yanı sıra at sırtında ya da yaya olarak çıktıkları yaylalarda hayvanlarını sağarak aile bütçesine katkı sağlıyor- Berivan Zeynep Şen:"Günlük ev işlerinin yanında hayvanlarımızı sağıyoruz, peynirimizi, yoğurdumuzu yapıyoruz"

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:43
Köyde ev hanımı yaylada berivan

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde berivanlar, yaylalarda hayvanların sütünü sağarak aile bütçesine katkı sunuyor.

"Berivan" (süt sağan kadın) olarak adlandırılan kadınlar, yüksek kesimlerde otlatılan koyunları sağmak için her gün yoğun bir çalışma yürütüyor.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Günyazı köyünde sabah saatlerinde yaya olarak yaylaların yolunu tutan berivanlar, 2 saatlik yolculuğun ardından koyunların bulunduğu bölgeye ulaşıyor.

Burada hazırlıklarını tamamlayan kadınlar, tel örgülerle oluşturulan alanda yüzlerce koyun ve keçiyi sağıyor.

Sütlerin doldurulduğu bidonları yoğun çabayla köye taşıyan berivanlar, sütten yaptıkları peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymağı satarak kazanç sağlıyor.

Berivan Zeynep Şen, AA muhabirine, sabah saatlerinde yürüyerek hayvanlarının bulunduğu alana geldiklerini anlatarak, "Günlük ev işlerinin yanında hayvanlarımızı sağıyoruz, peynirimizi, yoğurdumuzu yapıyoruz. Ramazan ayı olduğu için çok zorlanıyoruz. Bazen iftara kadar buradayız." dedi.

Mediha Keskin de yaylada 3 saat koyun sağdıklarını belirterek, "Zor bir iş ama geçimimiz için mecburuz. İftara eve yetişmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:43
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