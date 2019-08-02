Köyceğiz’de tomruk yüklü tır devrildi .

Köyceğiz’de meydana gelen trafik kazasında tomruk yüklü tır devrildi

Edinilen bilgiye göre; Fethiye-Muğla karayolunda seyir halindeki 50 KE 789 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol kenarına devrilen tır vinç yardımıyla çekildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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