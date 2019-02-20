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Köyceğiz’de otomobille, motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:43
Köyceğiz’de otomobille, motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Kaza, Beyobası Mahallesinde meydana geldi. Beyobası’ndan, ilçe merkezi istikametinde seyreden Yakup Belgrat yönetimindeki 35 DL 727 plakalı motosiklet ile Ramazan Arslan idaresindeki 48 K 9147 plakalı otomobil çarpıştı.


Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Belgrat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri yaralıyı Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:43
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