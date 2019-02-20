Köyceğiz’de otomobille, motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Kaza, Beyobası Mahallesinde meydana geldi. Beyobası’ndan, ilçe merkezi istikametinde seyreden Yakup Belgrat yönetimindeki 35 DL 727 plakalı motosiklet ile Ramazan Arslan idaresindeki 48 K 9147 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Belgrat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri yaralıyı Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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