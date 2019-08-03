Köyceğiz’de kaza: 3 yaralı Köyceğiz Toparlar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında aynı araç içinde bulunan üç kişi yaralandı.

Köyceğiz Toparlar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında aynı araç içinde bulunan üç kişi yaralandı.

Köyceğiz’den Gökova istikametine seyir halinde olan Canan Önder yönetimindeki 34 TH 2258 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafından ağaçlık alana takla atarak yoldan 20s metre uzaklıkta durabildi.

Kazada araç sürücüsü Canan Önder, yolcu olarak bulunan Enes Bora Çakır ve Emine Kabak 112 sağlık ambulansı tarafından Köyceğiz Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Enes Bora Çakır’ın durumunun ciddi olması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Diğer iki yaralının ise kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.

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