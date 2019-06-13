Köyceğiz’de gelenek değişmedi: Göle öğrenci çalındı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Köyceğiz Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu’nda, her yıl olduğu gibi Nasrettin Hoca hikayesinden yola çıkılarak, bir sonraki yıl daha fazla öğrencinin kayıt yaptırması amacıyla göle öğrenci atıldı.

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Akademik Yılı için düzenlenen mezuniyet töreni Köyceğiz Kordon’da yapıldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, törende yaptığı konuşmada; “Hayatlarının yeni bir dönemine adım atmak üzere olan siz sevgili öğrencilerimi canı gönülden kutluyorum. Bugüne kadar toplamda 837 öğrenci mezun eden meslek yüksekokulumuz bugün ise yaklaşık 170 öğrencimizi mezun ederek bizlere haklı bir gurur ve mutluluk yaşatmaktadır. İnsan hayatının önemli bir evresi olan üniversite hayatı kuşkusuz önemli ve zahmetli bir süreçtir. Ancak bütün zorluklarına rağmen elde edilen kazanımlar geleceğin teminatı noktasında en önemli sermaye hükmündedir. Her aşaması fedakârlıkla bezeli olan eğitim-öğretim süreci; ebeveynlerin desteği, hocaların birikimi ve öğrencilerin emeğinin toplam ürünüdür. Fedakârlıkla bu sürece katkı sunan herkesi huzurlarınızda kutluyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından, üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere plaketleri ve başarı belgeleri verildi. Mezun öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini havaya fırlattı.

Ardından Köyceğiz Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenlerinde geleneksel hale gelen “Göle öğrenci çalma” merasimi gerçekleştirildi. Köyceğiz MYO’ya bir sonraki eğitim-öğretim döneminde daha fazla öğrencinin gelmesi için öğrencilerden bazıları Köyceğiz Gölü’ne atıldı.

Köyceğiz Belediye Başkanlığının verdiği yemeğin ardından veliler için tekne turu düzenlendi.