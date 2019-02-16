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Köyceğiz Belediyespor bayan güreşçilerinden madalya yağmuru

Ortaca’da yapılan il şampiyonasında derece alan Bayan Güreş Takımı Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı ziyaret etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:48
Köyceğiz Belediyespor bayan güreşçilerinden madalya yağmuru

Ortaca’da yapılan il şampiyonasında derece alan Bayan Güreş Takımı Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı ziyaret etti.


Ortaca Spor Salonunda 12 Şubat’ta yapılan il şampiyonasında; minikler, yıldızlar ve genç bayanlar da 17 Altın, 4 Gümüş, 3 Bronz madalya elde eden Köyceğiz Belediyespor Bayan Güreş Takımı sporcuları ve antrenör Eliz Yıldız’ı, Başkan Ceylan, makamında ağırladı.


Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek; “Bayan güreş takımını ve antrenörümüz Eliz Yıldız’ı göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutluyorum. Amacımız çocukların ve gençlerin spor yapmalarını sağlamak ve ata sporu güreşi yaşatmaktır. Spora adanmış hayatlar ve geleceğini kurtaracağımız nesillerin yetişmesini arzu ediyoruz. Köyceğiz Belediyespor Bayan Güreş Takımı başarıları ile bizleri gururlandırıyor. Emeği geçen herkesi tebrik eder, bundan sonrada başarılarının devamını dilerim.” diye konuştu.


Köyceğiz Belediyespor Bayan Güreş Takımı Antrenörü Eliz Yıldız ise; “Şampiyona mücadelesi yüksek, seyir zevki güzel oldu. Dereceye giren sporcularımız; Lavinya Kazancıoğlu, Güldane Çakır, Fatma Kazancıoğlu, Kevser Erol, Mümine Koç, Büşra Kılınç, Selvi İlyasoğlu, Muhlise Yıldırım, Sıla Güngör, Betül Erol, Nesibenur Kaya, Şule Kanat, Melike Yıldırım, Efsun Sarıtaş, Cansu Bayındır, Canan Sert’i göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutlarım. Bizlere desteğini esirgemeyen Köyceğiz Belediye Başkanımız Kamil Ceylan’a teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:48
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