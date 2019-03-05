0553 313 94 23

Köy yoluna çığ düştü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde köy yoluna çığ düştü.

05 Mart 2019 Salı 19:53
Köy yoluna çığ düştü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde köy yoluna çığ düştü. Çığı aşıp köylerine yürüyerek giden vatandaşların tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekmesi dikkat çekti.


Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yoluna çığ düştü. Çığ yolu trafiğe kapattı. İlçe merkezinden köylerine gitmek için çığı aşıp yollarına yaya devam eden vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden çığ üzerinde fotoğraflar çekti.


Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik yolun trafiğe tekrar açılması için çalışma başlattıklarını ifade etti. Kaymakam Pendik yaptığı yazılı açıklamada, “İlçemiz bu yıl çok çetin bir kış geçirmektedir. Belki de son 10 yılın en sert kışını geçirmekteyiz. Son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Beşağaç köyümüzün yoluna çığ düştü. Şuan ulaşıma kapalı bu yol ancak bütün personel ve araçlarımızla yolu açmak için 7/24 çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar kış sert geçse, vatandaşlarımıza hizmet aşkımızla ve bütün gücümüzle çalışıyoruz ve yolu da en kısa sürede ulaşıma açacağız. Desteklerinden dolayı Sayın Valimiz Mehmet Aktaş’a teşekkür ederiz’ ’dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:53
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alan, teşekkür etti
    1. Alan, teşekkür etti
    2. "Geri dönüşümden 20 milyar lira..
    3. Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve..
    4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    5. Gençlerbirliği'nde ikinci İbrahim..
    6. Avrupa borsaları İtalya hariç..
    7. AK Parti Grup Başkanı Bostancı:..
    8. Tamamen yerli ve milli! Mehmetçik için..
    9. "Spor ülkesi haline geleceğiz"
    10. Bakan Pakdemirli'den MHP il..
    11. Çocukların yaktığı ateşin büyümeden..
    12. Bakan Pakdemirli MHP Gaziantep İl..
    13. Bakan Pakdemirli: “2-3 yıl içinde..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    15. Akşener, Isparta'da seçim koordinasyon..
    16. Londra'da 3 paketten patlayıcı çıktı
    17. Binalı Yıldırım, kadın seçmenlerle bir..
    18. "31 Mart akşamında bir dönüşümü..
    19. "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda..
    20. Sultangazi’de çatı katı alevlere..
    21. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan..
    22. İzmir’de yürek sızlatan olay: Köpeği..
    23. TBMM Başkanı Şentop, KKTC’den ayrıldı
    24. Başkan Avcı kaptan koltuğunda
    25. Suriye Türkmen Meclisi heyetinden..
    26. İngiltere'nin başkenti Londra'da bomba..
    27. "CHP, Türkiye Uzay Ajansı kurulum..
    28. TBMM Başkanı Şentop'tan KKTC'de net..
    29. “Dünya şehirleri ile rekabet edeceğiz”
    30. Dudu Kadın Çarşısı Akşehir'e değer..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar