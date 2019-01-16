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"Köy yollarını açık tutmak için canla başla çalışıyorlar"

Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınanın yaşandığı Kırşehir'de İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan 52 köy yolunu ulaşıma açmak için mücadele ediyor- Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz:- "Ekiplerimiz köy yollarını açık tutmak için canla başla çalışıyor. Ulaşıma açtığımız köy yolları yarım saat sonra tipi nedeniyle oluşan kar sürgünlerinden dolayı yeniden kapanıyor"

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:33
"Köy yollarını açık tutmak için canla başla çalışıyorlar"

KIRŞEHİR (AA) - Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınanın etkili olduğu Kırşehir'de, İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan 52 köy yolunu ulaşıma açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler, Mucur ilçesinde 30, Çiçekdağı'nda 7, merkeze bağlı 15 köyde yol açma çalışmasına aralıksız devam ediyor. Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü köy yollarında ulaşıma açılan yollar bir süre sonra tekrar kapanıyor.

AA muhabiri, İl Özel İdaresi ekibinin Mucur ilçesindeki köylerde yaptığı çalışmayı görüntüledi. İlçeye bağlı Budak köyünden çalışmaya başlayan ekipler, yolları açarak Dalakçı ve Geycek köylerine ulaştı.

Ekipler, yolda kalan araçları kurtardı, sürücü ve yolculara kumanya dağıttı. Bucak ve Geycek köyleri arasındaki bir rampada mahsur kalan tır şoförüne kumanya veren ekipler, çalışmalarına devam etti.

- Zor şartlarda çalışma yürütülüyor

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, çalışma sonrası yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 52 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Bunları yeniden ulaşıma açmak için mücadele verdiklerini anlatan Yılmaz, Mucur ilçesinde 6 ayrı ekibin çalışma yaptığını dile getirdi.

Ekiplerin ilçelerde ve merkeze bağlı köylerde ulaşıma açtığı köy yollarının kar ve tipi nedeniyle yeniden kapandığını belirten Yılmaz, zor şartlarda çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Ekiplerin, kumanyalarını da alarak işe koyulduklarını ifade eden Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimiz köy yollarını açık tutmak için canla başla çalışıyor. Ulaşıma açtığımız köy yolları yarım saat sonra tipi nedeniyle oluşan kar sürgünlerinden dolayı yeniden kapanıyor. Özellikle Mucur ilçemiz ve Irmakbucağı dediğimiz bölgemizde sıkıntı var. Mucur'da şu anda 6 ekibimiz yoğun çalışma yapıyor. Bizler de ekiplerimizin herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıp karşılaşmadıklarını kontrol ederek, kumanyalarını dağıtıyoruz. Yemeklerini dinlenme zamanlarında çalıştıkları ortamlarda yiyorlar."


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:33
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