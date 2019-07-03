Köy TV HD yayın hayatına başladı .

2010 yılında tarım ve hayvancılık temasıyla yayın hayatına başlayan Köy TV, tabiatın en güzel renklerini izleyebilmeniz için HD yayın hayatına başladı

Türkiye’nin tüm bölgelerinde yaptığı tarım, hayvancılık ve doğa belgeselleriyle izleyicinin ilgisini çeken, çeşitli tarımsal eğitim programları, çiftçilerin sıkıntılarını ekranlara taşıyan tartışma programları ve eğlenceli köy gezi programları ile öne çıkan Köy TV formatını değiştirdi.

Türkiye’nin ilk tarım kanalı ünvanını elinde bulunduran Köy TV’nin HD 1280x720 çözünürlükteki yayınlarını aşağıdaki frekanslardan izleyebilirsiniz.

Köy TV HD frekans bilgileri:

Frekans: 12.685

Symbol: 27.500

Horizantal (Yatay)

Fec: 2/3

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