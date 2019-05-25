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Köy, suların yükselmesiyle eşsiz manzaraya büründü

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nün havzasında yer alan Murat Nehri’ne sıfır konumda bulunan Aşağı içme köyü suların yükselmesiyle eşsiz manzaraya büründü.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:48
Köy, suların yükselmesiyle eşsiz manzaraya büründü

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nün havzasında yer alan Murat Nehri’ne sıfır konumda bulunan Aşağı içme köyü suların yükselmesiyle eşsiz manzaraya büründü.


Elazığ’da bu yıl etkili olan yağışlar sonrasında birçok baraj ve göl de doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. 58 kilometrelik havzası bulunan Keban Baraj Gölü’de derinlik olarak maksimum seviyesi olan 845 metreye kadar geldi. 15 yıl aradan sonra tüm savaklarını açan barajdan saniyede 3 bin 300 metreküp su tahliye edilmeye başlandı. Barajı besleyen Murat Nehri’nin kenarında bulunan merkeze 37 kilometre uzaklıktaki Aşağı İçme köyüne de sular ilk defa bu kadar yaklaştı. Baraja sıfır konumda bulunan 35 haneli köy, manzarası ile dikkat çekiyor.


Köylerinin Elazığ’a bağlı olduğunu belirten köy sakinlerinden Vedat Mutlu, “37 kilometre uzaklıktaki Aşağı İçme köyümüz 35 handen oluşmaktadır. Keban Barajı kıyısına sıfır konumdadır. 2004’ten bu güne kadar ilk defa böyle bir barajın dolduğunu görüyoruz. Köyümüzün güzel yanı baraja sıfır olmasıdır. Dışarında gelen yerli ve yabancı vatandaş var. Baraj kurulduğundan beri köyümüz baraja sıfır konumdadır. Eski yıllardan beri ilk defa böyle bir yağış aldık" dedi.


Şu anda da köyde baraj yönünden tek sıkıntıları olduğuna da değinen Mutlu, "Çocuklardan dolayı çok sıkıntımız oluyor. Yoksa bir sıkıntı yok. Baraja sıfır olduğundan dolayı risk arz ediyor. En son 2004’te doldu. O yıllardan bu yana da kadar dolum oldu ama 844 ve 845 kodunu hiç bulmadı. İlk defa 844’ü deviriyor. Eski yıllardan beri bu gördüğümüz büyük yağışta dolayı çok güzel doluluk oranına kavuştu. Bu da köyümüzü daha güzel hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:48
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