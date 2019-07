Köy sakinleri sokak köpeklerinden dertli

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyü sakinleri, köylerinde bulunan ve zaman zaman saldırgan davranışlar da sergileyen başıboş sokak köpeklerinden dert yanıyor.

Kınık köyünde vatandaşlar sayıları her geçen gün artan sokak köpeklerinden şikayet ediyor. Köyde iki çocuğun iki hafta önce köpeklerin saldırısına uğradığını belirten köylüler, yetkililerden yardım bekliyor.Daha önce köyde bulunan köpekleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerinin kısırlaştırdığını belirten Kınık köyü halkı, uygulama yapıldıktan sonra köpeklerde üremelerin devam ettiğini bildirdi. Kınık Köyünde ikamet eden Selçuk Orhan İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Köyümüzde sayıları her gün artan sokak köpekleri artık ve çocuklarımıza saldırmaya başladı. Çocuklarımız artık sokağa çıkarken tedirginiz. Yetkililer geçen sene köpekleri kısırlaştırmıştı fakat köyümüzde köpek sayısı her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Acil bir önlem alınmazsa köpek saldırılarında daha kötü bir sonuç olabilir yetkililerden yardım bekliyoruz” ifadesinde bulundu.