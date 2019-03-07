Köy okulundan‘Sıfır Atık’ Projesine destek

Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Boyundere İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri Cumhurbaşkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yürütülen ’Sıfır Atık’ projesine sahip çıktı.

Öğrenciler ve öğretmenler köyde farkındalık oluşturmak amacıyla atık malzemeleri topladı. Boyundere İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Faruk Doğan’nın ‘Sıfır Atık’ adlı sunumu ile bilgi sahibi olan öğrenciler sunum sonrasında Boyundere Köyü’nde atık toplama etkinliğine katıldı. Köyde toplanan atık maddeler geri dönüşüme gönderilmek amacıyla okulda bulunan toplama alanına getirildi.

Okul Müdürü Ömer Ergin, etkinlik kapsamında köy kahvesinde bir araya gelen öğrenci, öğretmen ve köy sakinlerine ‘Sıfır Atık’ projesiyle ilgili kısa bir bilgilendirme konuşması yaparak herkesten projeye sahip çıkmasını istedi.

Okul Müdürü Ömer Ergin konuşmasında her atığın çöp olmadığını, geri dönüşüm ile hem çevre temizliğinin sağlanacağını hem de ekonomiye büyük katkı sağlanacağını söyledi.

Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel ise, Sıfır Atık Projesinin ilçedeki tüm okullarda devam ettiğini ve emeği geçenlere teşekkür etti.