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Köy okulunda Bahar Şenliği

Adana’nın Pozantı ilçesinde Aşçıbekirli Ortaokulu’nun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla okul bahçesinde Bahar Şenliği düzenledi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:00
Köy okulunda Bahar Şenliği

Adana’nın Pozantı ilçesinde Aşçıbekirli Ortaokulu’nun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla okul bahçesinde Bahar Şenliği düzenledi.


Okul Müdürü Mustafa Arı önderliğinde Okul Aile Birliği Başkanı Halit Etik ve üyelerinin desteğiyle düzenlenen Bahar Şenliği kapsamında giyim ve gıda ürünleri satılırken, öğrenciler arasında balon yarışı, yumurta yarışı, çuval yarışı ve sandalye kapmaca yarışmaları yapıldı.


Köylü kadınların yaptığı sıkma ve börekler ise kısa sürede tüketildi.


Okul müdürü Mustafa Arı’nın müzik dinletisi davetlilerden tam not aldı. Çevre okulların öğrenci ve öğretmenlerinin de katıldığı şenliğe veliler de yoğun ilgi gösterdi.


Okul Müdürü Mustafa Arı, Bahar Şenliğinde yapılan satışlarda elde edilen gelirle okulun ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Arı, “Velilerimiz, okul aile birliğimiz, Pozantı ve Aşçıbekirli esnafı büyük bir emek ve işbirliği göstererek şenliğimiz için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Her sene tekrar edenBahar Şenliği okulumuza büyük katkı sağlamaktadır.Evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle büyük gelir elde eden velilerimizin yüzü gülüyordu. Kısa zamanda tükenen birbirinden güzel yiyeceklerin bulunduğu şenlikte çok fazla çeşit bulunmaktaydı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:00
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