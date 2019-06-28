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Köy okulu öğretmenlerinden anlamlı kampanya

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Boyacı Köyü İlkokulu müdür yetkili sınıf öğretmeni Erdal Güzel’in başlattığı kampanyalar sayesinde maddi durumu düşük öğrencilere hayat boyu burs, ailelerine de gıda yardımı yapılıyor.

28 Haziran 2019 Cuma 13:27
Köy okulu öğretmenlerinden anlamlı kampanya

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Boyacı Köyü İlkokulu müdür yetkili sınıf öğretmeni Erdal Güzel’in başlattığı kampanyalar sayesinde maddi durumu düşük öğrencilere hayat boyu burs, ailelerine de gıda yardımı yapılıyor.


Diyarbakır İli Bismil ilçesine bağlı Boyacı Köyü İlkokulu’nda müdür yetkili sınıf öğretmenliği yapan Erdal Güzel, beş yıldır sosyal medya üzerinden yaptığı kampanya ve sağladığı imkanlarla öğrencilerin ve ailelerinin hayatlarını değiştirmeye devam ediyor. Güzel’in başlattığı kampanyalar sayesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki çok sayıda hayırsever tarafından okuldaki tüm öğrenciailelerinegıda yardımında bulunuldu ve ihtiyaç sahibi bir öğrenci içinde eğitim öğretim hayatı boyunca burs desteği sağlandı.


Sosyal medyada yaptıkları paylaşımları gören hayırsever vatandaşların köydeki aile ve çocuklara yardım etmek için seferber olduklarını belirten Güzel, öğretmenliğin sadece ders anlatmak olmadığını söyledi. Güzel, “Çocukların yüreğine dokunmak, onları anlayabilmek ve ailelerle iç içe olabilmektir. Köy öğretmeni olarak öğrenci ve ailelerimizin iyi gününde ve kötü gününde de hep yanlarında olduk. Daha önce tüm öğrencilerimize bisiklet dağıtmıştık. Bu anlamda yaz tatiline girerken sosyal medyadaki hayırseverlerden aldığımız destekle ihtiyaç sahibi ailelerimize bizden bir yaz tatili hediyesi olarak gıda yardımında bulunduk ve bir öğrencimiz içinde eğitim öğretim hayatı boyunca burs desteği sağladık. Öğrenci ailelerimizin ihtiyaçlarını bir nebzede olsa karşılayabildiğimiz için çok mutlu olduk. Gönüller bir olunca güzellikler artar, dayanışma olduğu sürece yokluklar biter. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:27
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