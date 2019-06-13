0553 313 94 23

Köy okulu öğrencileri için pedalları iyiliğe çevirdiler

Muş Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri tarafından “Pedalları İyiliğe Çevir” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında birçok ülke ve şehirden gönderilen kitaplar, bisikletlerle köy okulu öğrencilerine ulaştırıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:13
Köy okulu öğrencileri için pedalları iyiliğe çevirdiler

Muş Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri tarafından “Pedalları İyiliğe Çevir” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında birçok ülke ve şehirden gönderilen kitaplar, bisikletlerle köy okulu öğrencilerine ulaştırıldı.


MUBİD üyelerinin başlattığı kitap kampanyası ile köy okullarında eğitim gören öğrenciler kitaplarla buluşturuluyor. Kent merkezinden kitapları çantalarına yükleyen üyeler, merkeze 23 kilometre mesafedeki Mercimekkale İlkokulunda eğitim gören öğrenciler için pedalları iyiliğe çevirdi. Köy okuluna ulaşan üyeler, kendileriyle getirdikleri kitapları, öğretmenler eşliğinde öğrencilere dağıtmanın mutluluğunu yaşadı.


Türkiye ve yurtdışından gelen kitapları bisikletleri ile köy okullarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden MUBİD Üyesi Mehmet Sezgin, “Türkiye’nin her yerinden kitapların gelmesi ve bu kitapların bizim bineklerimiz olan bisikletlerimizle köy okuluna ulaşmasını sağladık. Bağışçılarımızın bize mektup yazmasını da istedik. Onlarda hem kitapları hem de mektupları gönderdiler. Bizlerde onların duygularını öğrenci ve öğretmenlerimize aktardık. Kampanyamız bir yıl boyunca sürecek. Bize bağışta bulunmak isteyen herkese ulaşmak istiyoruz. Kitap bağışlarınızı bir köy okulunda tebessüme çevirmek üzere hazırız, mutluyuz” dedi.



“Köy okullarına ulaşmak suretiyle hareket ediyoruz”


Köy okullarında eğitim gören çocuklar için pedal çevirdiklerini kaydeden Sezgin, “MUBİD olarak ‘Pedallar İyiliğe Çevir’ sloganıyla başlattığımız bu kampanyanın içerisinde köy okullarına ulaşmak suretiyle hareket ediyoruz. Hedefimiz bütün köy okullarına ulaşmak. Kampanyamız kapsamında bize ulaşan bağışçılarımız, Türkiye’nin her yerinden bize ulaştılar. İstanbul’dan, Balıkesir’den, Bursa’dan, Adana’dan, Gaziantep’ten, Muş’tan, Türkiye’nin her yerinden hatta yurtdışından da bağışta bulunan bağışçılarımız mevcut. Dünyanın birçok ülkesinden bu bağışlar bize yapılıyor. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki kitapları kabul ediyoruz. Bu kitapları köy okullarına ulaştırıyoruz. Hikaye, roman, ansiklopedi tarzı kitapları kabul ediyoruz. Amacımız okuma halkalarının genişlemesi, gelişmesi ve dayanışma, yardımlaşmanın, paylaşmanın iller arası, hatta ülkeler arası bir boyutta devam etmesidir” ifadelerini kullandı.



“23 kilometre bisikletle yol kat ettik”


Köy okuluna ulaşmak için bisikletle 23 kilometre yol kat ettiklerini hatırlatan Sezgin, “Şehir merkezinden hareket ederek Mercimekkale İlkokuluna geldik. Yaklaşık olarak 23 kilometre bisikletle yol kat ettik. Yorulmadık çünkü heyecanlıyız. Bu kitapları genç arkadaşlarımıza, hocalarımıza ulaştırmak suretiyle yola çıktığımız için, bu heyecanı onlarla paylaştığımız için mutluyuz. Amacımız öncelikle kitaplarımızı köy okuluna ulaştırmak, bunun yanında bir bisiklet kulübü olduğumuz için bisiklet farkındalığını köy okuluna yaymak ve bu duyarlılığı oluşturmak. Şehirden köy okullarına toplamda 2-3 bin kadar bir yol ağı var. Bizlerde sene sonuna kadar git-gel hesabıyla yaklaşık 6 bin kilometre kadar yol kat etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.


Öğrencilerden Ecrin Ece Ayda ise, “Bugün abilerimiz bisikletle geldi ve bize kitap getirdiler. Onlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:13
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İyot yetersizliğine karşı yürüdüler
    1. İyot yetersizliğine karşı yürüdüler
    2. Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol..
    3. "Türkiye Festivali" Moskova'da başlıyor
    4. KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu..
    5. Önüne otomobili sürükledi: 1 Yaralı
    6. E-ticarette Türkiye önemli bir konumda
    7. "(BDKK kart düzenlemesi) Turizm..
    8. Afganistan'da intihar saldırısı! 9 ölü
    9. Karne heyecanı yaşayacak öğrenci ve..
    10. Rektör Savaşan’dan YKS uyarısı
    11. Cizre TSO Başkanı Sefinç, muhtarlarla..
    12. Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne..
    13. Annesi, 5 yaşındaki çocuğu otobüste..
    14. Adana yerel basınından Yargı Reformu..
    15. Çakal Carlos, "küresel haydut" ABD'yi..
    16. Hıghway’den Babalar Gününe özel yarışma
    17. Galatasaray U14 Takımı’ndan..
    18. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP..
    19. Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu..
    20. Topladığı çöpler müzisyenlere dönüştü
    21. Antalya’da 12 saatlik nefes kesen..
    22. Çaldıran Belediyesinden 180 bin..
    23. Denizlispor'da transfer çalışmaları
    24. Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul..
    25. Hatay’da tutuklu ve hükümlü..
    26. THY'nin 'rüya uçağı' gökyüzünde! İşte..
    27. Jandarma tarihinde rekor kırdı
    28. Diyarbakır’ı U16’da Bağlar ve DSİ Spor..
    29. Çocuklarınızın uzun boylu olmasını..
    30. Büyükşehir’den karne hediyesi
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu