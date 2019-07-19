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Köy okullarını 22 yıldır resimle güzelleştiriyorlar

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile Güzel Sanatlar Topluluğu üyeleri, 1997'den bu yana köy okullarının çehresini, duvarlarına yaptıkları resimlerle değiştiriyor- BAİBÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi İlknur Karageyik:- "Bu çalışmaları 1997 yılından beri yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 35 köy okulunda benzer resim çalışmaları gerçekleştirdik"- Ana sınıfı öğretmeni Tuğba Gün:- "Okulumuz bakımsız görünüyordu. Dış cephesi ve iç boyalarının yenilenmeye ihtiyacı vardı. Şu an çok daha yeni, güzel ve dinamik duruyor"

19 Temmuz 2019 Cuma 11:02
Köy okullarını 22 yıldır resimle güzelleştiriyorlar

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Resim-İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile okulda faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Topluluğu üyeleri, köy okullarını 22 yıldır yaptıkları duvar resimleriyle güzelleştiriyor.

Üniversite öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Bolu'ya yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan ve yeni dönemde 30 öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecek Kındıra Köyü İlkokulunda güzelleştirme çalışması yaptı.

BAİBÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi İlknur Karageyik koordinesinde köye gelen 35 öğrenci, ana sınıfı öğretmeni Tuğba Gün ve okulda eğitim gören öğrencilerin velileriyle okul bahçesinde temizlik çalışması yaptı.

Öğrenciler, daha sonra okul binasını, yaptıkları birbirinden güzel resimlerle süsledi.

Ağırlıklı olarak doğa temalı resim çalışması yapan öğrenciler, okul bahçesine boyalarla oyun alanları da çizdi.

Öğrenciler, okulun çehresini değiştirerek eğitim görecek miniklerin daha güzel ve ferah bir ortamda ders yapabilmesine ortam hazırladı.

- 100'e yakın gönüllü çalışmalara katılıyor

Öğretim görevlisi İlknur Karageyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı, BAİBÜ Rektörlüğü ve Eğitim Fakültesi Dekanlığının destekleriyle yürüttükleri çalışmanın ilk olmadığını belirterek, "Bu çalışmaları 1997 yılından beri yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 35 köy okulunda benzer resim çalışmaları gerçekleştirdik. Kındıra köyünde bulunan okulumuzu da hem Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan hem de Güzel Sanatlar Topluluğu üyesi 35'e yakın öğrenciyle doğa resimleriyle güzelleştirdik. Bahçede oyun alanları yaptık. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Karageyik, köy okullarının yanı sıra çocuklarla ilgili kamu kurumlarında da birçok projeye imza attıklarını anlatarak, "Okulların büyüklüğü, kapladığı alana, metrekareye göre birçok yerde çalıştık. Sadece okullarda da değil, Tıp Fakültesi, çocukla ilgili hastanelerimizde ve farklı alanlarda da bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. 22 yılda binlerce öğrenci bize destek olmuştur. Şu anda da Güzel Sanatlar Topluluğunun 100'e yakın gönüllüsüyle çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Çalışmayı çok beğendik"

Kındıra Köyü İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Tuğba Gün de okulda güzelleştirme çalışması yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okulumuz yenilendi. Bu çalışmayı çok beğendik. Bu çalışma için başvuruda bulunmadık. İlknur hocamız bizi buldu ve projeyi burada gerçekleştirmeye karar verdiler. Çalışmalar dış cephe boyamasıyla başladı. Velilerimizin de desteğiyle okulumuzun etrafını temizledik. Fazlalık olan şeyleri ortadan kaldırdık. Öğrencilerle resim çalışmaları yapıldı."

Gün, çalışma yapılmadan önce bakımsız görünen okul binasının tamamen yeni bir görünüme kavuştuğunu vurgulayarak, "Okulumuz, bakımsız görünüyordu. Dış cephesi ve iç boyalarının yenilenmeye ihtiyacı vardı. Şu an çok daha yeni, güzel ve dinamik duruyor. Ayrıca bu resim çalışmaları da görsel açıdan okulumuza çok güzellik kattı. Okulumuzda yeni döneme 30 öğrenciyle başlamayı düşünüyoruz. Bir yerin güzel olması motivasyonu her zaman etkiler. Öğrencilerimiz de çok beğenecektir. Burada hem oynamak hem de ders yapmak onların da hoşuna gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:02
  1. BAİBÜ Resim-İş Bölümü
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  4. İlknur Karageyik
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