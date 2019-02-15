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Köy okullarındaki öğrenciler SODES ile eğleniyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 4 köyün ilk okuluna SODES kapsamında çocuk parkı yapıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 17:29
Köy okullarındaki öğrenciler SODES ile eğleniyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 4 köyün ilk okuluna SODES kapsamında çocuk parkı yapıldı.


Kahta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) hazırlanan ‘Kahta Neşeli Adımlarla Mutlu Yarınlara Gidiyor’ adlı proje kapsamındaSalkımbağı, Narince, Göçeri ve Akıncılar ilkokulu olmak üzere toplamda 4 köy okuluna çocuk parkı yapıldı.


Proje kapsamında ayrıca, Turgut Özal İmam Hatip Ortaokuluna 110 kişilik tam teşekküllü bir konferans salonu, Şehit Nazif Kaplan İmam Hatip Ortaokuluna 2 bin kitaplık tam teşekküllü bir kütüphane, tüm köy ortaokullarında her öğrenciye birer kitap düşecek şekilde 8 bin 400 adet kitap dağıtımı yapılarak kitap okuma kampanyası yapıldı. İlkokullar arası futbol, ortaokullar arası badminton, liseler arası tenis turnuvalarının yapılması için Kahta’da ki 14 lise ve 6 adet imam hatip ortaokul olmak üzere toplamda 20 adet tenis masası ve malzemesi, ilçe merkezindeki ortaokullara ve 8 müstakil köy okullarına 4’er adet olmak üzere toplada 40 okula 200 adet raket ve 70 paket top,


ilçe merkezindeki ilkokullara ve 13 müstakil köy ilkokulluna 5’er adet olmak üzere 39 okula 300 adet futbol topu dağıtımı yapıldı.


Proje ile çeşitli geziler düzenlenerek, öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 8 ortaokulumuzda müzik sınıfları oluşturularak bu sınıflarda 230 öğrenci kursa katıldı. Öğrencilerden tiyatro gurubu oluşturularak gösteri yapıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:29
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