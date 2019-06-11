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Köy okulları tiyatro ile buluşuyor

Kültürel ve sosyal hizmetlerini sadece şehir merkezi ile sınırlı tutmayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, köylerde bulunan ilköğretim okullarına da kültürel hizmetler veriyor.

11 Haziran 2019 Salı 10:31
Köy okulları tiyatro ile buluşuyor

Kültürel ve sosyal hizmetlerini sadece şehir merkezi ile sınırlı tutmayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, köylerde bulunan ilköğretim okullarına da kültürel hizmetler veriyor.


Bu bağlamda son 4 yılda 73 okulda 213 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, eğitimin yanı sıra kültürel hizmetlerini de devam ettiriyor.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Gaziantep genelindeki tüm ilköğretim okullarını kapsayan “Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimlerinin yanı sıra tiyatro oyunları ile desteklenen kültürel faaliyetler devam ediyor. Proje kapsamında ilkokullarda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine “Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimi” veriliyor. Ayın zamanda öğrenciler tarafından ilgi görmesi, görsel açıdan desteklenmesi ve akılda kalması amacıyla eğitim programına tiyatro da dahil edildi. Bu bağlamda 4 yıl içerisinde 73 köy okulunda 213 bin öğrenci ilk kez tiyatro ile tanıştı.


4 yıldır devam eden eğitim çalışmalarında her geçen gün kirlenerek doğallığını kaybeden çevreyi korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve kent bırakmak adına; sıfır atık mantığı ile atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşümün öneminin anlaşılması ve çevre bilincinin oluşturulması hedefleniyor.


Çocuklar sahnede soru cevaplıyor


“Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimi” sunumu sonrası ‘Toprak, Su ve Çamur’ karakterleri ile senaryolaşan “Ödevimiz Sıfır Atık” tiyatro gösterimi gerçekleşiyor. Program sonunda 3 ile 5 öğrenci sahneye alınarak hem eğitim hem tiyatro ile ilgili sözel sorular sorularak çocukların eğlenerek öğrendikleri gözlemleniyor.


Diğer yandan her gün 1 okula gidilen eğitimler hem çevreyi korumaya teşvik adına hem de çocukları mutlu etmek adına CD’li çevre ve çocuk ajandası, yeşeren çiçek açan kalem ve kumbara dağıtımı yapılıyor.


Yetkililer 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de eğitim ve tiyatro gösterilerinin GAP desteği ile devam edeceğini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:31
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