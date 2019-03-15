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Köy okulları 5 yılda 45 bin kitaba kavuştu

UEDAŞ, 2014 yılından itibaren aralıksız sürdürdüğü “Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat” projesiyle 5 yılda 45 bin kitabı köy okullarına bağışladı.

15 Mart 2019 Cuma 11:32
Köy okulları 5 yılda 45 bin kitaba kavuştu

UEDAŞ, 2014 yılından itibaren aralıksız sürdürdüğü “Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat” projesiyle 5 yılda 45 bin kitabı köy okullarına bağışladı.


Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Güllüce Köyü İlkokulu’na kütüphane kuran UEDAŞ, içerisinde çocuk ve gençlik klasiklerinin yer aldığı 1300 kitabı öğrencilerin hizmetine sundu. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ), çocukların ve gençlerin geleceğe umutlu bakabilmeleri için eğitim faaliyetlerine desteklerini sürdürüyor. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan “Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat” projesiyle köy okullarına destek olan UEDAŞ, proje kapsamında bugüne kadar 19 köy okulunu kütüphaneye kavuşturdu. Aynı zamanda köy okullarının boya, badana, çatı onarımı gibi çeşitli tadilat işlemlerini de gerçekleştiren UEDAŞ, 5 yılda 45 binin üzerinde kitabı köy okullarında okuyan öğrencilerin hizmetine sunarak, kitaba erişme imkânı olmayan öğrencilere fırsat eşitliği sağladı.


UEDAŞ ekipleri, yardım elini Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan Güllüce Köyü İlkokulu’na uzattı. Kütüphanesi olmayan okula sıfırdan kütüphane kuran şirket, aynı zamanda içerisinde çocuk ve gençlik yayınlarının yer aldığı 1300 kitabı okula bağışladı. Açılışını, Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ve UEDAŞ Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı’nın yaptığı programda UEDAŞ ekiplerine Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Topluluğu (ULİNKA) öğrencileri de destek verdi. Üniversite öğrencileri ve çocuklar birlikte oyunlar oynadı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:32
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