Köy muhtarı çalışmalarını anlattı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü Muhtarı İsmail Oruç, halkı köy konağına davet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muhtar Oruç, seçildiği tarihten beri köy için yapılan çalışmaları ve yapılacaklar hakkında köy halkını bilgilendirdi. Yapılan görüşmelerde Kınık köyünde çömlekçilik ile uğraşan ustaların sorunları, içme ve tarımsal sulama sorunları hakkında köylülerden fikirlerini alan Muhtar İsmail Oruç, “Kınık köyümüzde muhtarlık dönemimde yapmış olduğum çalışmalar ve yapılacak çalışmalar hakkında köylülerimiz ile istişare yaptık. Köylümüz ile güzel bir ortamda geçen bu sohbette köy halkımızın ve çömlekçi ustalarımızın sorunlarını dinledik. Bu tür toplantıları muhtarlığım dönemimde sürekli gerçekleştirerek köylü halkımızı bilgilendireceğim, yaptığımız her çalışmadan köylümüz haberdar olacak” ifadesini kullandı.