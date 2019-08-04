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Köy mezarlıklarına bakım

Altındağ Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki mezarlıklarda bakım çalışması başlattı.

04 Ağustos 2019 Pazar 12:45
Köy mezarlıklarına bakım

Altındağ Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki mezarlıklarda bakım çalışması başlattı.


İlçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Altındağ Belediyesi, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri de bir bir yerine getiriyor. Gicik, Aydıncık, Peçenek ve Kavaklı’da mezarlık duvarlarının onarılmasına yönelik talepleri dikkate alan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, verdiği talimatla yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler köylerde bulunan mezarlıklarda önce çevre duvarlarını onarıyor, ardından da tel örgüleri yerleştiriyor.Mezarlıkların içindeki otların temizliğini yapan ekipler, kötü görüntünün de önüne geçiyor. Böylece Kurban Bayramı vesilesiyle mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ziyaretlerini daha iyi ortamda yapmaları da sağlanmış olacak. Yapılan çalışma çevredeki vatandaşların da büyük beğenisini topladı.



Her bölgeye hizmet


İlçe genelinde ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünün altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "İlçemize bağlı eski köylerimizden mezarlıklara yönelik iyileştirme talepleri geldi. Biz de Altındağ Belediyesi olarak hızlı bir şekilde çalışma başlattık. Ekiplerimiz kısa bir süre içerisinde mezarlıkların çevre duvarlarının onarımını ve tel çekme işlemlerini bitiriyor. Mezarlıklar Kurban Bayramı’na da hazır hale getirilecek. Altındağ’da uzak yakın demeden her noktaya hizmet götürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 12:45
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