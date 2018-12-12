Köy köy gezip yetenekli çocukları keşfediyorlar

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu proje kapsamında hazırlanan "Mobil Spor Aracı" ile köy köy, sokak sokak gezen ekipler, sporda yetenekli çocukları keşfediyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca "Spor Sokakta Projesi" hazırlandı.

Bu kapsamda içinde spor malzemeleri bulunan özel tasarlanan "Mobil Spor Aracı", aralarında milli sporcuların da bulunduğu ekiplerle köy köy, sokak sokak gezerek çocukları sporla buluşturuyor.

Araç bazen bir köy meydanında kimi zaman da sokakta oyun oynayan çocukların bulunduğu alana park ediliyor.

Milli sporcular ve uzman ekipler çocuklara voleybol, basketbol, futbol, badminton ve kick boks gibi branşlarda eğitim veriyor.

Çocuklara spor kültürünün de aşılandığı eğitimlerle aynı zamanda yetenekli çocuklar da keşfediliyor.

"Mobil Spor Aracı"nın yeni durakları ise Eskikale köyü ve Cumhuriyet Mahallesi oldu.

Aracı gördüklerinde büyük sevinç yaşayan çocuklar, bazı branşlar ve spor malzemeleriyle ilk defa tanışmanın, spor yaparak eğlenceli zaman geçirmenin tadını çıkardı.

- "Mardinli çocuklara spor kültürünü aşılıyoruz"

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli milli sporcu Mert Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Vekili Yaman'ın çocuklara özel bir önem verdiğini söyledi.

"Çocuk Gülerse Şehir Güler" sloganıyla merkezdeki imkanların en ücra köşeye kadar götürüldüğünü belirten Vural, bu sayede çocuklara spor sevgisi aşılama ve yetenekli çocukları keşfetme imkanı bulduklarını aktardı.

Vural, projeyle il genelinde çocuklara spor yaptırdıklarını ifade ederek, "Tüm branşlarda yetenek taraması yapıyoruz. Sadece futbol ve voleybol değil, badminton, kick boks gibi branşlarda da eğitim vermekteyiz. Mardin Büyükşehir Belediyespor olarak 12 branşta takımımız var. Profesyonel de 4 takımımız mevcut. Çocuklara yetenek taraması yaparak altyapı oluşturuyoruz." diye konuştu.

Şehrin en ücra köşesinde bile olsa yetenekli çocukları keşfetmek, altyapıya ve Türk sporuna kazandırmak için çalıştıklarını aktaran Vural, özellikle kırsalda çocukların kendilerine gösterdikleri ilginin görülmeye değer olduğunu vurguladı.

Vural, çocukların sporla buluştuklarında büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Aracı tanıyor, gördüklerinde hemen etrafımızı sarıyor, oynamak istiyorlar. Bilmedikleri, ilk kez tanıştıkları branşlar da var. Mardin'deki çocuklara spor kültürünü çok güzel bir şekilde aşılamaya başladık." ifadelerini kullandı.

- "Keşke her zaman burada olsalar"

Çocuklardan İbrahim Kartal, ilk defa köylerinde böyle bir ortamla karşılaştıklarını söyledi.

Spor yaparak güzel vakit geçirdiklerini ifade eden Kartal, "Bugün çok eğlendik. Belediyeden ağabeylerimiz geldi, onlarla oyunlar oynadık. Yine gelmelerini çok istiyoruz. Onlara teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.

Sultan Taş, bazı spor malzemelerini ilk defa gördüklerini vurgulayarak, "Bugün çok eğlendim. Voleybol oynadık, çember çevirdik, yakan top oynadık. Çok mutluyum. Keşke her zaman burada olsalar. Vali Bey'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Narin Aş, ilk kez badminton oynadığını anlatarak, güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.