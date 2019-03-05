Köy imamı yıllık izine çıkınca cami boş kaldı

Bilecik’te, imamı yıllık izine çıkması sonucu boş kalan camide kendi imkanları ile ibadetlerini yapan vatandaşlar, geçici görevlendirme yapılmasını istiyorlar.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyüde bulunan caminin imamı Nihat Kasa yıllık izine çıkınca, cami hocasız, minareler ezansız kaldı. Köyde işi olmayan vatandaşlar camiye gelerek kendileri ezanı okurken, ezan okunmadığı zaman cemaat az da olsa camiye gelerek kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Köylüler, bir ay izin olan imam görevine dönünceye kadar İlçe Müftülüğünden geçici bir görevlendirme istediler.

Köy Muhtarı Basri Demirkaya, İlçe Müftülüğünden izine çıkan imamın yerine bir görevlinin atanmasını talep ederken, kendisi izine çıkan imamın yerine bir atama yapılamayacağı cevabı verildiğini söyledi.