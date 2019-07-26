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Köy imamı TDV’ye 26 adet kurban bağışı topladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Yeşiltepe köyünde görevli imam hatip Ahmet Öztürk,Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) 2 hafta içerisinde 26 adet kurban bağışı topladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:28
Köy imamı TDV’ye 26 adet kurban bağışı topladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Yeşiltepe köyünde görevli imam hatip Ahmet Öztürk,Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) 2 hafta içerisinde 26 adet kurban bağışı topladı.


Geçtiğimiz yıl TDV’ye 23 adet kurban bağışı alan Ahmet Öztürk bu kez 2 haftada 26 adet kurban bağışı aldı. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Ahmet Öztürk’ü makamında kabul ederek, çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Müftü Mehmet Taşçı, Diyanet işleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın her yerinde mazlum insanlara yardımda bulunduğunu bu sebeple din görevlilerine çok fazla iş düştüğünü ve daha fazla çalışılması gerektiğini dile getirdi.


Taşçı, Yeşiltepe köyü Cami İmam Hatibi Ahmet Öztürk’ün yapmış olduğu çalışmalar ile diğer din görevlisi arkadaşlara örnek olduğunu söyleyerek teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.


Ahmet Öztürk ise hedefinin bu yıl 30 olduğunu ve bu rakamı yakalayacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:28
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