Köy hayır yemeğine 2 bin kişi katıldı
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bilaller köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı, 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.16 Haziran 2019 Pazar 15:07
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bilaller köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı, 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.
Bilaller köyü camisinde düzenlenen geleneksel köy hayrında Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Kılınan öğle namazının ardından 2 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Geleneksel köy hayrına çevre köy halkları da katıldı. Bilaller Köyü Muhtarı Yakup Gökkaya, "Hayrımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlere teşekkür ederim" dedi.
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