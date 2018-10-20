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Köy evine 500 bin TL teklif edilince şüphelendi! Evin altından bakın ne çıktı

Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Çeşme köyünde bir eve defineciler tarafından 500 bin TL fiyat biçilince durumdan şüphelenen ev sahibi, olayı güvenlik güçlerine bildirdi. Evin altından resimli bir dikili taş çıkması iddiaları kuvvetlendirdi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:31
Köy evine 500 bin TL teklif edilince şüphelendi! Evin altından bakın ne çıktı

Asırlar önce dönemin Kadısının oturduğu bölgedeki köy evinin altında bir söylentiye göre 4 ton başka bir söylentiye göre de 40 ton altın olduğu öğrenilirken, kazıya resmi işlemler tamamlandıktan sonra başlanacağı belirtildi. 

Aydınoğulları ve Cihanoğlu dönemlerinde kadıların oturduğu Mahalle olan Aydın Koçarlı Çeşme köyünün Kadılar  Mahallesi'nde oturan Bayram Ali Ünlü, vefat edince evi çocuklarına miras kaldı. Torunu Şendil Ünlü tarafından kullanılan eve satması için defineciler tarafından 500 bin teklif edilince ev sahibi durumdan şüphelenip jandarmaya müracaat etti. 

Evin altında yapılan incelemede asırlardır adından söz edilen ‘dikilitaş’ da evin altındaki ahırda çıktı. İnsan gücüyle hareket ettirilmesi mümkün olmayan taşın altının ve çevresinin resmi işlemler tamamlandıktan sonra devlet eliyle kazılacağı belirtildi. 

Dedesinden miras kalma Kadılar Mahallesi’ndeki evin üzerine yeni ev yaparken çok sayıda işlemeli ve tarihi değeri olan taşlarla dikili taşın yanında mağara çıktığını belirten Şendil Ünlü, "Ne çıkarsa çıksın. Resmi ve devlet eliyle kazılmasını istiyorum. Bunun için resmi işlemler başladı. Evraklar tamamlandıktan sonra kazı yapılacak. Kimisi 4 ton kimisi 40 ton altından söz ediyor. Bunu bilmiyoruz ama çok değerli şeylerin olduğunu duyduk” diye konuştu. 

Mahallenin çok eski bir yerleşim yeri olduğunu ve eskiden kadılar oturduğu için bu bölgeyi Kadılar Mahallesi dendiğini belirten köylüler, günlerdir bahse konu evin altındaki dikilitaşın olduğu bölgede bir rivayete göre 4 ton başka bir rivayete göre 40 ton altın varlığının konuşulduğunu söyledi. Söylentilerin gerçek olması için herkes adeta dua ederken, evin altındaki ahırda bulunan koskoca taş da görenleri şaşırtıyor. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 19:31
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