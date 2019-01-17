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Köy çocuklarını "güreş"le okullu yaptı

Çivril ilçesindeki bir ortaokulun müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu, öğrencilerini güreş sporuyla tanıştırarak onların okula devamlılığını sağladı - Öğretmen Özgür Kayaoğlu: - "Okulda 14'ü kız 29 öğrencimiz lisanslı güreş yapmaya başladı. Buradaki asıl amacımız, güçlü ve sağlıklı bir Türk toplumu yaratmak" - Öğrenci Raziye Çakır: - "Güreşi çok seviyorum. Bu sporda ilerlemek ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum"

17 Ocak 2019 Perşembe 14:26
Köy çocuklarını "güreş"le okullu yaptı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesi ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu, öğrencilerin devamsızlık yapmasını onları güreş sporu ile tanıştırarak engelledi.

Kente merkezine 88 kilometre uzaklıktaki Özdemirci Ortaokulunda 6 ay önce göreve başlayan 41 yaşındaki Kayaoğlu, 10'dan fazla öğrencinin devamsızlığının çok olduğunu tespit etti.

Daha önce görev yaptığı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çabalarıyla kırsal kesimde yaşayan kız çocuklarının okula gelmelerini sağlayan Kayaoğlu, yeni görev yerinde de aileleri ziyaret ederek benzer sorunu çözmek için adım attı.

Bazı ailelerin çocuklarını tarla işleri ve hayvanlarının bakımı için okula gönderemediğini belirleyen Kayaoğlu, önce velileri ikna etti, ardından da öğrencilerini güreş sporu ile tanıştırarak, okul ile bağlarını güçlendirdi.

Ders saatleri bittikten sonra tarla ve hayvanların bakımlarına yardımcı olan çocuklar, daha sonra Çivril Belediyesinin servisiyle ilçe merkezindeki spor salonuna giderek güreş eğitimi alıyor.

- Devamlılık başarı getirdi

Kayaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerini sporla tanıştırdıktan sonra hem okula devamlılıklarının hem de derslerindeki başarılarının arttığını söyledi.

Güreş yapan çocukların, sorumluluk alma gibi özelliklerinin de geliştiğini ve mutlu olduklarını belirten Kayaoğlu, "Okulda 14'ü kız 29 öğrencimiz lisanslı güreş yapmaya başladı. Öğrencilerimiz ile ilk kız güreş takımı kurulmuş oldu. Buradaki asıl amacımız, güçlü ve sağlıklı bir Türk toplumu yaratmak. Yeni Seyit Onbaşı'lar ve yeni Nene Hatun'lar yaratmak. Bizim buna çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Çivril Belediyesi Güreş Kulübü Antrenörü Özgür Güllü ise öğrencilerinin güçlü ve azimli olduklarını, şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandırmaları için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Gürcan Güven de gençlerle spora arasındaki bağı güçlendirmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını anlattı.

Altıncı sınıf öğrencisi Hurşit Yıldırım, güreşe başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, sporla birlikte okula ilgisinin de arttığını söyledi.

Emirhan Göçer de okuldan sonra tarla ve ahırdaki işlerde ailesine yardımcı olmaya çalıştığını anlatarak "Köyde yaptığımız işler nedeniyle gücümüz yerinde. Bu yüzden güreşle tanıştık. Okula devamlılığım çoğaldı." dedi.

Güreşin hayatını renklendirdiğini ifade eden Raziye Çakı ise "Güreşi çok seviyorum. Köyde birçok zor işi yapıyoruz. Bu sporda ilerlemek ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:26
  1. Güreş
  2. Okul
  3. Özdemirci Ortaokulu
  4. spor

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