Köy çocukları için pedal çeviriyorlar

MUŞ (AA) - Muş Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri, "Pedalları İyiliğe Çevir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan kitapları, bisikletleriyle köy okulu öğrencilerine ulaştırıyor.

Kentteki Dede Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, çantalarına koydukları kitapları merkeze 23 kilometre mesafedeki Mercimekkale İlkokuluna götürdü.

Üyeler, kitapları burada öğrencilere dağıttı.

MUBİD üyesi Mehmet Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illeri ve yurt dışından gelen kitapları bisikletleriyle köy okullarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bağışçıların yazdıkları mektupları da öğrencilere verdiklerini anlatan Sezgin, şöyle konuştu:

"Kampanyamız bir yıl sürecek. Köy okullarında eğitim gören çocuklar için pedal çeviriyoruz. Hedefimiz bütün köy okullarına ulaşmak. Şehir merkezinden hareket ederek Mercimekkale İlkokuluna geldik. Yaklaşık 23 kilometre bisikletle yol kat ettik. Yorulmadık çünkü heyecanlıyız. Bu heyecanı onlarla paylaştığımız için mutluyuz. Bu yıl sonuna kadar yaklaşık 6 bin kilometre yol kat etmeyi düşünüyoruz."

Öğrencilerden Rojin Aydın da "Ağabeyler bisikletleriyle Muş'tan bize kitap getirdiler. Yaz tatilinde bol bol kitap okuyacağım. Kendilerine çok teşekkür ederiz çünkü kitaplar öğrenciler için çok faydalı." dedi.

