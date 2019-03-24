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Mali'deki saldırıda ölü sayısı 134'e yükseldi

Mali'de bir köye silah ve palalarla saldırı düzenlenmiş, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi katledilmişti. Saldırıda ölenlerin sayısının 134'e yükseldiği kaydedildi.

24 Mart 2019 Pazar 15:56
Mali'deki saldırıda ölü sayısı 134'e yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesinde bir Fulani köyüne yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 134'e çıktı.

134 ölü 55 yaralı

Yerel basındaki haberlere göre, Dozo avcıları şekilde giyinmiş silahlı kişilerin Ogossagou köyüne dün sabahki saldırısında 134 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. 

Saldırıyı kınadılar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed, Fulanilere ait Ogossagou köyüne yönelik saldırıya dair kınama mesajı yayımladı. 

Guterres mesajında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130'dan fazla kişinin öldüğü bu menfur saldırıyı kınadığını belirterek Malili yetkililerden olayı acilen araştırıp sorumluların adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Faki Muhammed de Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, Mopti bölgesindeki katliamı dehşet ve üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Muhammed, "Bu alçak eylemi kınıyorum." ifadesini kullandı.

Avcılıkla uğraşan Dozo (Donzo) grubunun üyeleri, Fulanileri ülkenin kuzeyindeki terör gruplarıyla bağlantılı militanları desteklemekle suçluyor.

Ağırlıklı olarak Mali'nin orta kesiminde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle çeşitli saldırıların hedefi oluyor.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:56
  1. Mali
  2. Afrika
  3. silahlı saldırı
  4. Antonio Guterres
  5. Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed

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