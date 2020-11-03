Kovidli cenazeleri sahipleri taşıyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nde Kovid-19 tedbirlerinin alınmadığını belirten MHP Güngören Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan, “Koronavirüsü resmen yayıyorlar” dedi.
Olayı belediye meclisine de taşıyacağını belirten Gökhan Arslan, şunları dile getirdi: “Bir arkadaşımın annesinin cenaze işlemleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 500 Evler Cenaze İşleri Şefliğinin gasilhanesinde karşılaştığım manzara pes dedirtti. Gasilhaneye gelen Kovidli cenazelerin tabutlarını araçtan cenaze sahiplerinin indirmeleri ve bindirmeleri gerektiği söyleniyor. Acılı cenaze yakınları tabutları kendileri taşıyor. Burada önlem yok, tedbir yok. Koronavirüsü resmen yayıyorlar. Bir an önce tedbir alınmalı. Büyükşehir Belediye Başkanlığını göreve davet ediyorum.”